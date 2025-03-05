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الجيش: توقيف شخص لمشاركته في إشكال وإطلاق نار
أمن وقضاء
2025-03-05 | 15:10
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الجيش: توقيف شخص لمشاركته في إشكال وإطلاق نار
بتاريخ 5/3/2025، أوقفت دورية من مديرية المخابرات في الجيش في منطقة صبرا عند مدخل مخيم شاتيلا السوري (ع.ك.) لمشاركته مع آخرين في إشكال وإطلاق نار بتاريخ 3/3/2025 ما أدى إلى مقتل شخصين.
وبوشر التحقيق مع الموقوف بإشراف القضاء المختص، وتجري المتابعة لتوقيف بقية المتورطين.
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