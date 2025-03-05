الجيش: توقيف شخص لمشاركته في إشكال وإطلاق نار

بتاريخ 5/3/2025، أوقفت دورية من مديرية المخابرات في الجيش في منطقة صبرا عند مدخل مخيم شاتيلا السوري (ع.ك.) لمشاركته مع آخرين في إشكال وإطلاق نار بتاريخ 3/3/2025 ما أدى إلى مقتل شخصين.



وبوشر التحقيق مع الموقوف بإشراف القضاء المختص، وتجري المتابعة لتوقيف بقية المتورطين.