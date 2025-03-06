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أمن الدولة في بعلبك - الهرمل تلقي القبض على سارق
أمن وقضاء
2025-03-06 | 02:44
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أمن الدولة في بعلبك - الهرمل تلقي القبض على سارق
تمكّنت مديرية بعلبك الهرمل الإقليمية في أمن الدولة من توقيف شخص يقوم بتنفيذ عمليّات سرقة وسلب.
فبعد توفر معلومات لمديرية بعلبك الهرمل الإقليمية عن عصابة من شخصين يقومان بتنفيذ عمليّات سرقة وسلب في منطقة بعلبك - الهرمل وفي مختلف المناطق اللبنانية، تمكنت المديرية بنتيجة الاستقصاءات والتحرّيات، من تحديد هويّتيهما وهما اللبنانيّان (ح. ع.) و(ح. ز.).
وعليه، تمّ أخذ إشارة القضاء، وأُعطيت الأوامر للعمل على تحديد مكان تواجدهما ومراقبتهما تمهيدا لتوقيفهما.
وبعد عملية متابعة دقيقة، تمكنت إحدى دوريات المديرية من رصد أحدهما في بلدة أبلح البقاعيّة - قضاء زحلة، ويدعى (ح. ع.)، حيث تم توقيفه. وأثناء التحقيق معه، تبين أن بحقه مذكرات توقيف عدليّة عدة بجرائم سرقة وسلب. وقد اعترف بما نسب إليه كما اعترف بتعاطيه المخدرات.
وتم اتّخاذ الإجراءات القانونيّة اللازمة بحقّه، وأودع المرجع المعنيّ بناءً على إشارة النائب العام الاستئنافي في البقاع القاضي منيف بركات.
أخبار لبنان
أمن وقضاء
أمن الدولة
بعلبك
الهرمل
سرقة
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