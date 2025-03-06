عصابة ينشط أفرادها بعمليات سلب على أوتوستراد المطار... وقطعات سرية الضاحية توقفهم

في إطار المتابعة اليومية التي تقوم بها قوى الأمن الداخلي لمكافحة الجرائم على جميع الأراضي اللبنانية، توافرت معلومات لقيادة سرية الضاحية في وحدة الدرك الإقليمي عن قيام أشخاص مجهولين على متن سيارة نوع "كيا بيكانتو" لون أسود ذات زجاج حاجب للرؤية بالتجول ليلًا في الطرقات الفرعية المحيطة بأوتوستراد المطار، وبرصد ضحاياهم وسلبهم مستخدمين مسدسًا حربيًا.



وعلى الأثر، أعطيت الأوامر للعمل على كشف هويات أفراد العصابة وتوقيفهم.



وفجر تاريخ 4-3-2025، ونتيجة الحواجز والكمائن التي نفذتها قطعات سرية الضاحية، تم رصد سيارة الـ"كيا" وهي تصطدم بـ"بيك أب" على طريق المطار، حيث ترجل منها /3/ شبان وفتاتان، وعمدوا إلى ابتزاز السائق محاولين سلبه.



وعلى الفور، أطبقت دوريتان من مفرزة طوارىء الضاحية على المشتبه بهم، وتمكنتا من ضبط السيارة وتوقيف كل من:

ح. ح. (من مواليد عام 1999، لبناني)

ح. م. (من مواليد عام 2006، لبناني)

ن. ب. (من مواليد عام 2008، لبنانية) قاصر

آ. ع. (من مواليد عام 2009، لبنانية) قاصر.



وبتفتيشهم والسيارة، عثر على مسدس حربي.



وألقت شعبة المعلومات القبض على المتورط الخامس بعد فراره، ويدعى:

ه. ع. (من مواليد عام 2004، سوري).



وبالتحقيق معهم من قبل فصيلة الأوزاعي بحضور مندوبة الأحداث، اعترفوا بقيامهم بالعديد من عمليات السلب بالطريقة عينها، حيث يقدمون على سلب ضحاياهم بعد شهر مسدس حربي بوجهم، ثم يلوذون بالفرار.



وقد أودعوا والمضبوطات مفرزة الضاحية القضائية في وحدة الشرطة القضائية للتوسع بالتحقيق معهم، بناءً على إشارة القضاء المختص.