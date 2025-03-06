على أثر إشكال تخلله إطلاق نار... توقيف ٥ أشخاص في المنكوبين – طرابلس

بتاريخ 6 / 3 / 2025، على أثر إشكال تخلله إطلاق نار ومقتل أحد الأشخاص في منطقة المنكوبين – طرابلس، اتخذت وحدات الجيش المنتشرة في المنطقة تدابير أمنية استثنائية وباشرت تنفيذ عملية دهم لمنازل المتورطين في الإشكال، وأوقفت خمسة منهم، فيما تتواصل العملية لتوقيف بقية المتورطين .



وبوشر التحقيق مع الموقوفين بإشراف القضاء المختص.