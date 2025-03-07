في طرابلس... مداهمات وكمائن وتوقيف مطلوبين ومشتبه بهم

نفّذت دوريّات شعبة المعلومات بتاريخ 2025-03-05، حواجز ومداهمات وكمائن في مدينة طرابلس، تمكنت في خلالها من توقيف 6 أشخاص في محلّتي الأسواق الداخليّة، وأوتوستراد التبّانة، وهم كلّ من: ب. ج. (مواليد عام 1980، لبناني) مطلوب بموجب 4 ملاحقات قضائية بجرائم إطلاق نار، وتأليف عصابة.



وضُبط بحوزته مسدّس حربيّ مع ممشطين و15 طلقة صالحة للاستعمال، ودرّاجة آلية من دون لوحات، و أ. ج. (مواليد عام 1997، سوري) عثر معه على درّاجة آلية من دون لوحات.



بالإضافة إلى كلّ من ع. ر. ذ. (مواليد عام 2001، لبناني)، م. ز. (مواليد عام 2004، سوري)، م. ح. (مواليد عام 1984، سوري)، أ. م. (مواليد عام 1999، لبناني)، لحيازتهم مسدّسات حربيّة من دون ترخيص.



وأجري المقتضى القانوني بحقهم وأودعوا مع المضبوطات المراجع المُختصّة بناء على إشارة القضاء.