الرئيس عون عرض مع وزير الدفاع انتشار الجيش في الجنوب ومع وزير الداخلية تحضيرات الانتخابات البلدية والاختيارية

عرض رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون قبل ظهر اليوم في قصر بعبدا مع وزير الدفاع اللواء ميشال منسى الاوضاع الامنية في البلاد والتطورات في الجنوب وانتشار الجيش في المدن والقرى الجنوبية، كما تطرق البحث الى حاجات المؤسسة العسكرية.



والتقى الرئيس عون رئيسة الاتحاد الدولي للصليب الاحمر والهلال الاحمر السيدة كايت فوربس مع وفد ضم رئيس الصليب الاحمر اللبناني الدكتور انطوان الزغبي والامين العام السيد جورج كتاني ونائب المدير الاقليمي للاتحاد الدولي السيد كريتيان كورتيز والمستشارة الخاصة لدى الاتحاد السيدة لينا غوكاسيان والسيدة نادين خوري.

وهنأت السيدة فوربس الرئيس عون بانتخابه رئيساً للجمهورية وعرضت نشاطات الاتحاد في دول الشرق الاوسط وفي لبنان، والصعوبات التي تواجه العاملين في المجالين الانساني والاسعافي.وتطرقت الى دور الاتحاد على صعيد التنسيق وتعزيز التعاون مع اللجان المحلية للصليب الاحمر والهلال الاحمر وضرورة توفير الدعم لها لتتمكن من اداء دورها كاملاً.



وعرض الرئيس عون مع وزير الاتصالات شارل الحاج اوضاع وزارته والخطط الواجب اعتمادها لتحسين الخدمات في قطاع الاتصالات.



واستقبل الرئيس عون ايضا وزير الداخلية والبلديات العميد احمد الحجار وعرض معه الاوضاع الامنية في البلاد والتحضيرات الجارية لانجاز الانتخابات البلدية والاختيارية في موعدها.