توقيف شخصين أثناء قيامهما بصيد الطيور النادرة

تمكنت دورية من مفرزة استقصاء الشمال في وحدة الدرك الإقليمي بتاريخ 6-3-2025، في سهل عكار من توقيف كل من: م. س. (مواليد عام 1986، لبناني) و"و. ب." (مواليد عام ١٩٨٧، لبناني) أثناء قيامهما بصيد الطيور النادرة، وضبطَت بحوزتهما بندقيتي الصيد خاصتهما، جعبتين و754 خرطوشة صيد صالحة للاستعمال وطيرَين لقلق، أحدهما لايزال حيا، كما تم حجز سيارة الرابيد التي كانا على متنها.



وسلم الموقوفان مع المضبوطات الى مخفر العريضة لإجراء المقتضى القانوني بحقهما، وسُلّم الطيرين الى احدى الجمعيات، بناءً على إشارة القضاء المختص، بحسب ما أفادت المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي ـ شعبة العلاقات العامة في بلاغ.