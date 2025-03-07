عملية دهم للجيش وتوقيف 3 مواطنين في منطقتَي حنيدر والعماير - وادي خالد

بعد انتشار مقطع فيديو تظهر فيه مجموعة من المواطنين المسلحين وهم يطلقون التهديدات ضد جهات لبنانية عدة، دهمت وحدة من الجيش تؤازرها دورية من مديرية المخابرات منازلهم في منطقة العماير - وادي خالد وأوقفت المواطنَين (ا.ب) و(ر.ب.) وضبطت أسلحة وذخائر حربية.



كما أوقفت وحدة أخرى عند حاجز حنيدر - وادي خالد المواطن (ه.ح.) أثناء محاولته نقل أسلحة وذخائر حربية من الأراضي السورية إلى الداخل اللبناني بواسطة آلية نوع فان، بحسب ما أفادت قيادة الجيش - مديرية التوجيه في بيان.



وقد سُلمت المضبوطات وبوشر التحقيق مع الموقوفين بإشراف القضاء المختص.