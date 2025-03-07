ملف انفجار المرفأ... البيطار استجوب 3 مدعى عليهم

استجوب المحقق العدلي في ملف انفجار مرفأ بيروت القاضي طارق البيطار، ثلاثة مدعى عليهم، هم، العميد في الأمن العام عادل فرنسيس، رئيس المجلس الأعلى للجمارك السابق العميد أسعد الطفيلي ومدير إقليم بيروت السابق بالجمارك في المرفأ موسى هزيمة، وقرر تركهم رهن التحقيق.

ويعقد البيطار يوم الجمعة المقبل جلسة لاستجواب المدعى عليه العميد المتقاعد في الأمن العام محمد حسن مقلد.



ومع استجواب مقلد الأسبوع المقبل، ينهي البيطار المرحلة الأولى التي خصصها لاستجواب 12 مدعى عليهم جددا، على أن يبدأ تحديد مواعيد لاستجواب باقي المدعى عليهم من سياسيين وقادة أمنيين وقضاة، بحسب ما ذكرت الوكالة الوطنية للإعلام.