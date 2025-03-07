إنزلاق آلية لـ"اليونيفيل" على طريق ديركيفا بسبب الأمطار

إنزلقت آلية تابعة لـ"اليونيفيل" على طريق ديركيفا في قضاء بنت حبيل بسبب تساقط الأمطار، واستقرت إلى جانب الطريق، مصطدمةً بسيارة صودف مرورها، ما ادى الى اصابات طفيفة، بحسب الوكالة الوطنية للإعلام.