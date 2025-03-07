إنتهاك إسرائيلي جديد... مستوطنون متشددون يصلون في الأراضي اللبنانية

موضبة داخل حبات شوكولا... ضبط 6 كيلوغرامات من الكبتاغون في المطار

موضبة داخل حبات شوكولا... ضبط 6 كيلوغرامات من الكبتاغون في المطار

على أثر إشكال تخلله إطلاق نار... توقيف ٥ أشخاص في المنكوبين – طرابلس