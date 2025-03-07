الجيش: توقيف شخص لمشاركته في إشكال في منطقة صبرا

أعانت قيادة الجيش أنه "إلحاقًا بالبيان السابق المتعلق بتوقيف شخص لمشاركته في إشكال تخلله إطلاق نار ومقتل شخصين في منطقة صبرا بتاريخ 3/3/2025، وفي إطار المتابعة الأمنية، أوقفت دورية من مديرية المخابرات في مخيم برج البراجنة - الضاحية الجنوبية الفلسطيني (ر.ج.ش) لمشاركته في الإشكال وإطلاقه النار بشكل مباشر على عدة أشخاص بواسطة سلاح حربي، إضافةً إلى تعاطيه المخدرات وحبوب الكبتاغون.



وبوشر التحقيق مع الموقوف بإشراف القضاء المختص.