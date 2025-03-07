4 جرحى في إشكال عائلي في الميناء - طرابلس

تطور اشكال بين عائلتين في مدينة الميناء إلى اطلاق نار، ما أدى الى سقوط 4 جرحى نقلوا إلى مستشفيات المدينة للمعالجة، بحسب الوكالة الوطنية للإعلام.



وحضرت عناصر الجيش وقوى الأمن إلى المكان وفتحت تحقيقًا بالحادث.