مقتل رجل في حادث صدم في محلة طبرجا الأوتوستراد

قُتل رجل في حادث صدم على اوتوستراد طبرجا – المسلك الغربيّ قبل كازينو لبنان.



وأوضحت المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي ـ شعبة العلاقات العامة أنّه في العقد السادس من العمر تقريبًا، طويل القامة، متوسط البدانة، شعره مائل إلى الشيب، لحيته مكتملة بيضاء اللون، أسمر البشرة، يرتدي ثيابا سوداء اللون، مجهول الهوية.



وطلبت المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي "من ذويه أو ممن يعرف عنه شيئا، الاتّصال بفصيلة غزير في وحدة الدرك الإقليمي على رقم الهاتف 920037 – 29 لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، تمهيدا لاستلام الجثة الموجودة حاليا في مستشفى قرطباوي في أدما".