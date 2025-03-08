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الجيش: توقيف 5 أشخاص في منطقتَي رياق - البقاع والمرح - الهرمل
أمن وقضاء
2025-03-08 | 08:50
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الجيش: توقيف 5 أشخاص في منطقتَي رياق - البقاع والمرح - الهرمل
أوقفت دورية من مديرية المخابرات في منطقة رياق - البقاع المواطن (م.ا.) المطلوب لتشكيله إحدى أخطر عصابات تصنيع حبوب الكبتاغون وتهريبها إلى الخارج، وتورطه في تزوير مستندات رسمية، وضبطت في حوزته مسدسا حربيا.
كما دهمت دورية أخرى في منطقة المرح - الهرمل منازل مطلوبين وأوقفت المواطن (ع.ع.) والسوريين (ب.م.) و(م.ص.) و(ا.ص.) لإقدامهم على تصنيع المخدرات وترويجها لصالح أحد المطلوبين، وضبطت كمية كبيرة من حشيشة الكيف والكوكايين والمواد المخدرة، بالإضافة إلى أسلحة وذخائر حربية، بحسب ما أفادت قيادة الجيش - مديرية التوجيه في بيان.
وقد سُلمت المضبوطات وبوشر التحقيق مع الموقوفين بإشراف القضاء المختص.
أخبار لبنان
أمن وقضاء
الجيش
توقيف
البقاع
الهرمل
المخدرات
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