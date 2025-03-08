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توقيف شخصَين بجرم ترويج مخدّرات وبيعها

أمن وقضاء
2025-03-08 | 11:36
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توقيف شخصَين بجرم ترويج مخدّرات وبيعها
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توقيف شخصَين بجرم ترويج مخدّرات وبيعها

توافرت معطيات لدى فصيلة المريجة في وحدة الدرك الإقليمي عن قيام مروّجَين ببيع المخدّرات على متن درّاجة آلية في منطقة المريجة - بئر الضيعة. وعلى الاثر، بوشرت الإجراءات الميدانية والاستعلامية لتحديد المشتبه بهما وتوقيفهما. وبنتيجة الاستقصاءات والتحريّات تمّ تحديد هويّتهما.

وبتاريخ ٦- ٣ - ٢٠٢٥ وأثناء قيام قوّة من الفصيلة المذكورة، تؤازرها دورية من شعبة المعلومات، بتوقيفهما بالجرم المشهود، عمد أحدهما على إطلاق النار باتجاه القوّة، ما اضطرّها إلى الرد، فأصيب مطلق النار، ويدعى: غ. م. (مواليد عام ٢٠٠٥ لبناني) تمّ نقله إلى المستشفى لتلقّي العلاج، وحالته مستقرّة.

كما تمّ توقيف شريكه، ويدعى: ع. ز. (مواليد عام ٢٠٠٤، لبناني).

وبتفتيشهما، ضبط بحوزتهما المسدس المستعمل وقنبلة يدوية، إضافة إلى:

- ٢٣ مظروفا من مادّة السيلفيا 
- ٨ مظاريف من مادّة الهيرويين
- ٩ مظاريف من مادّة الماريجوانا 
- ١٣ طبّة بلاستيكية من مادّة باز الكوكايين 
- هاتف خليوي ومبلغ مالي قيمته ٢٤,٢٥٠,٠٠٠ ل.ل. و٢٩٦ دولارا أميركيا.

وقد أجري المقتضى القانوني بحقّهما، وأودعا مع المضبوطات القطعة المعنيّة عملا بإشارة القضاء المُختصّ، بحسب ما أفادت المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي ـ شعبة العلاقات العامة في بلاغ.
 

أخبار لبنان

أمن وقضاء

توقيف

مخدّرات

المريجة

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