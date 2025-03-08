سارق دراجات آلية في قبضة شعبة المعلومات

توافرت معطيات لدى شعبة المعلومات عن قيام شخص مجهول بعمليات سرقة دراجات آلية في مناطق مختلفة من محافظتَي جبل لبنان وبيروت، وقد تداولت مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو يوثّق قيامه بسرقة إحدى الدراجات من محلة رأس النبع.



وعلى إثر ذلك، أعطيت الأوامر للقطعات المُختصّة في الشعبة للقيام بإجراءاتها الميدانيّة والاستعلامية لتحديد هويّته وتوقيفه. وبنتيجة الاستقصاءات والتحرّيات، تمّت معرفة هويته، ويدعى: ح. س. (مواليد عام 1995، لبناني) من أصحاب السوابق بجرائم "مخدّرات"، بحسب ما أفادت المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي ـ شعبة العلاقات العامة في بلاغ.



وبتاريخ 5-3-2025، وبعد عملية رصد ومراقبة، تمكّنت إحدى دوريات الشعبة من توقيفه بكمين في محلّة الليلكي. وبتفتيشه، ضبط بحوزته هاتف خلويّ، ومبلغ مالي.



وقد أجري المقتضى القانوني بحقّه، وأودع القطعة المعنية بناء على إشارة القضاء المُختصّ.