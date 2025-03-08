الجيش: تفكيك جهاز تجسس عائد للعدو الإسرائيلي في خراج بلدة كفرشوبا (صور)

أعلنت قيادة الجيش - مديرية التوجيه في بيان، أنه في سياق متابعة عمليات المسح الهندسي في المناطق الجنوبية، وبعدما اكتشف الجيش جهازَي تجسس عائدَين للعدو الإسرائيلي في خراج بلدة كفرشوبا بتاريخ 26/2/2025، عثرت وحدة عسكرية مختصة على جهاز مماثل في المنطقة نفسها، وعملت على تفكيكه.