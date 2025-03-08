إشكال مسلح في عكار... إليكم تفاصيل ما حصل

وقع إشكال مسلح مساء اليوم عند مفرق وادي الجاموس في عكار بين أفراد من آل كسار وآل عكاري، تخلله إطلاق نار كثيف من أسلحة حربية، ما أدى إلى أضرار مادية فادحة، بحسب ما أفادت "الوكالة الوطنية للإعلام".



وبحسب المعلومات الأولية، فإن سبب الإشكال يعود إلى خلاف على وضع كشك لبيع القهوة، وهو ليس الإشكال الأول الذي يقع على خلفية الموضوع نفسه في المنطقة.



وحضرت قوة من الجيش إلى المكان، وعملت على تطويق الإشكال ومنع تفاقم الأوضاع، فيما تستمر التحقيقات لتعقب مطلقي النار واتخاذ الإجراءات اللازمة.