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توتر ليلي في طرابلس على اثر عملية طعن قاصر...
أمن وقضاء
2025-03-09 | 05:08
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توتر ليلي في طرابلس على اثر عملية طعن قاصر...
خيم الهدوء على مدينة طرابلس وسط انتشار كثيف لعناصر الجيش، بعد التوتر الذي شهدته ليلاً مناطق القبة جبل محسن وباب التبانة، اثر قيام شاب من الجبل بطعن قاصر بالسكين.
وعلى الأثر، سرت شائعات بأن القاصر سوري الجنسية، وتبين لاحقا أنه من النَوَر، وسمع اطلاق رصاص في منطقتي القبة والجبل، ما دفع وحدات الجيش إلى الانتشار بكثافة في مناطق التوتر ولاسيما في احياء البقار والجبل وشارع سوريا الفاصل بين باب التبانة والجبل وأعاد الهدوء إليها.
وفي السياق، صدر عن المجلس الاسلامي العلوي البيان التالي: "السلم الاهلي والاستقرار الامني خط احمر، وتجاوبا مع طلب الاجهزة الامنية تسليم الشاب احمد البيطار، بادرنا بالتواصل مع الشاب الذي قابل هذا المطلب بايجابية، ولنا كامل الثقة بالاجهزة الامنية انها ستقوم بواجبها وبكل شفافية للكشف عن ملابسات الحادث وكشف الحقيقة وطرابلس كانت وما زالت انموذجا للانصهار الوطني وسدا منيعا في وجه الفتنة حمى الله لبنان، حمى الله الجيش وعاشت طرابلس آمنة مستقرة".
أخبار لبنان
أمن وقضاء
طرابلس
عملية
قاصر...
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