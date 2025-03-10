الجيش: توقيف مواطن في منطقة الميناء – طرابلس

صدر عن قيادة الجيش - مديرية التوجيه البيان الآتي:



"أوقفت دورية من مديرية المخابرات في منطقة الميناء – طرابلس المواطن (ا.ق.) لتَورُّطه في إشكال تخلله إطلاق نار بتاريخ 7 /3 /2025، ما أدى إلى وفاة شخصين. وبوشر التحقيق مع الموقوف بإشراف القضاء المختص".



