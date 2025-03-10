نجاة عدد من الشبان بعد إطلاق الجيش الإسرائيلي النار باتجاه مدرسة رامية - بنت جبيل

نجا عدد من الشبان من إطلاق الجيش الإسرائيلي النار باتجاه مدرسة رامية في قضاء بنت جبيل.



ونزل الجنود من موقع رامية الإسرائيلي باتجاه المدخل الشرقي للبلدة، ووجهوا رشاشاتهم باتجاه المدرسة التي حولها الأهالي الى مقر للخدمات، بحسب الوكالة الوطنية للإعلام.