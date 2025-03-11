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وزيرة البيئة تمنت على وزير الداخلية إستمرار قوى الأمن في قمع ممارسات الصيد الممنوع
أمن وقضاء
2025-03-11 | 07:19
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وزيرة البيئة تمنت على وزير الداخلية إستمرار قوى الأمن في قمع ممارسات الصيد الممنوع
وجهت وزيرة البيئة الدكتورة تمارا الزين اليوم كتابًا إلى وزير الداخلية والبلديات العميد أحمد الحجار أثنت فيه على "جهود قوى الأمن الداخلي في توقيف شخصين كانا يصطادان بشكل غير قانوني طيور اللقلق المحمية في منطقة العريضة قضاء عكار، وعلى المتابعة المستمرة التي تقوم بها عناصر قوى الأمن الداخلي لقمع مخالفات الصيد البري".
وقالت الزين في كتابها: "حيث انه وردنا شكاوى عدة تتعلق بممارسات للصيد العشوائي وغير القانوني للطيور المهاجرة خصوصًا في هذه الفترة من العام التي يبدأ فيها موسم هجرة الربيع، وتمارس هذه المخالفات في مختلف الاراضي اللبنانية لا سيما في المناطق الآتية في قضاء عكار: العريضة، ببنين، برقايل، بزال، سهل عكار، وفي قضاء المنية - الضنية: تربل، كفرشلان، كفرحبو،
وحيث ان قانون نظام الصيد البري رقم 580 تاريخ 25/2/2004 قد نص في مادتيه الثالثة والرابعة ان وزير البيئة يحدد تاريخ افتتاح وانتهاء موسم الصيد والأوقات التي يسمح بالصيد خلالها، ويحدد الطرائد المسموح صيدها، وذلك بناء على اقتراح المجلس الاعلى للصيد البري،
وحيث أنه لم يصدر لتاريخه قرار من وزير البيئة بفتح موسم الصيد البري 2025/2026، وبالتالي ما زال الصيد البري ممنوعًا على كافة الاراضي اللبنانية ولجميع الانواع، وحيث ان الطيور المهاجرة هي بكل الاحوال من الانواع الممنوع صيدها منعاً باتاً حتى اذا كان موسم الصيد البري مفتوحًا رسميًا،
وحيث ان المادة الثامنة عشرة من قانون نظام الصيد البري في لبنان المذكور اعلاه، قد اناطت بعناصر قوى الامن الداخلي وحراس الاحراج والصيد التابعين لوزارة الزراعة مسؤولية قمع المخالفات المتعلقة بالصيد البري وتنظيم محاضر الضبط بالمخالفين واحالتهم على المراجع المختصة،
وبناءً عليه، نتمنى على معاليكم استمرار هذه الجهود المبذولة من قبل قوى الأمن الداخلي في قمع ممارسات الصيد البري على أن تشمل كافة الاراضي اللبنانية ولجميع أنواع الطيور كون الصيد على انواعه ممنوع حاليًا منعًا باتًا، وملاحقة المخالفين وتنظيم محاضر ضبط في حقهم وأحالتهم على المراجع المختصة."
كذلك، وجهت الزين كتابًا إلى المحامي العام البيئي في لبنان الشمالي القاضي غسان باسيل طلبت فيه الادعاء على مجهولين بجرم صيد الطيور بطريقة عشوائية في منطقة العريضة ومخالفة القوانين والانظمة، وذلك استنادًا إلى قانون نظام الصيد البري في لبنان الرقم 580 تاريخ 25/2/2004 الذي يحدد الأوقات التي يسمح خلالها بالصيد ويمنع الصيد في موسم تكاثر الحيوانات والطيور وفي أثناء عبورها نحو أماكن تكاثرها أو اثناء رعايتها صغارها.
وكان ورد إلى وزارة البيئة قبل أيام فيديو يظهر قيام مجهولين بالصيد بطريقة عشوائية وبكثافة لسرب من طيور اللقلق التي كانت تمر في منطقة العريضة في قضاء عكار، كذلك تلقت الوزارة شكاوى عن وجود ممارسات للصيد البري العشوائي ايضًا في مناطق ببنين، برقايل، بزال، وسهل عكار، وتربل، وكفرشلان، وكفرحبو.
ومن المعلوم أن طيور اللقلق هي من الأنواع الممنوع صيدها منعًا باتًا حتى اذا كان موسم الصيد البري مفتوحًا رسميًا.
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