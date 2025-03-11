مراقبو الإقتصاد في النبطية سجلوا محضري ضبط ووجهوا إنذارات خطية بحق مخالفين

قام مراقبو وزارة الإقتصاد والتجارة - مصلحة حماية المستهلك بجولات تفتيشية على محال المواد الغذائية واللحوم والخضار والحلويات في نطاق أحياء مدينة النبطية والنبطية الفوقا وكفر تبنيت وكفررمان وجباع وكفر فيلا وبلدتي ابل السقي وكوكبا - قضاء حاصبيا، حيث تم سحب ٨ عينات من محال الحلويات العربية والرمضانية من القشطة البلدية لفحصها في المختبر المعتمد للتأكد من سلامتها وخلوها من الجراثيم والبكتيريا.



وتم الكشف أيضًا على المواد الاولية في منطقة التحضير للتأكد من النظافة وحسن التوضيب والتبريد وتاريخ الصلاحية. كما انه تم الكشف على محال اللحوم والخضار والفاكهة للتأكد من إعلان الأسعار والفواتير وتحليل نسب الأرباح.



وقد سطر محضرا ضبط بحق أصحاب ملحمتين في بلدة جباع لعدم إعلان الأسعار وتخطي نسب الأرباح. ووجهت إنذارات خطية لبعض الباعة بضرورة الإلتزام بالقوانين الصادرة عن الوزارات المعنية تحت طائلة تسطير محاضر ضبط بحقهم وإحالتهم إلى القضاء المختص.