الجيش الإسرائيلي يعلن استهداف عناصر بحزب الله في غارة ثانية بجنوب لبنان

أعلن الجيش الإسرائيلي أنه نفذ غارة جوية ضد عناصر من حزب الله في منطقة فرون في جنوب لبنان، إثر غارة استهدفت منطقة النبطية.



وقال الجيش إن إحدى طائراته الحربية استهدفت عناصر عدة في موقع يستخدمه حزب الله في منطقة فرون جنوب لبنان، بعد إعلانه عن ضربة استهدفت القيادي في حزب الله حسن عباس عز الدين الذي قال إنه مسؤول منظومة الدفاع الجوي في "وحدة بدر" التابعة لحزب الله.