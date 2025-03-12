الجيش: إجراء تمارين تدريبية في حقل رماية مزرعة حنوش - حامات

ستقوم وحدة من الجيش بتاريخَي 13 و18 /3 /2025 ما بين الساعة 8.00 والساعة 18.00، بإجراء تمارين تدريبية في حقل رماية مزرعة حنوش ــ حامات، تتخللها رمايات بالذخيرة الحية بواسطة الأسلحة المتوسطة والثقيلة.

ولذا، دعت قيادة الجيش المواطنين وأصحاب مراكب الصيد والنزهة، إلى عدم الاقتراب من بقعة التمارين في الزمان والمكان المذكورَين أعلاه.