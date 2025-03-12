الجيش يزيل شريطاً شائكاً للعدو الإسرائيلي في منطقة بركة ريشا في الجنوب

أعلنت قيادة الجيش - مديرية التوجيه في بيان، أن وحدة من الجيش عملت على إزالة شريط شائك في منطقة بركة ريشا في الجنوب بعدما وَضَعَه مؤخرًا عناصر تابعون للقوات الإسرائيلية المعادية داخل الأراضي اللبنانية.



وأفادت قيادة الجيش بأن وحدة معادية أقامت ساترا ترابياً على مقربة من مركز للجيش في خراج بلدة رميش - صور عند الحدود الجنوبية، وتجري المتابعة لإزالته.