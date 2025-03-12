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ينتحلان صفة أمنية أو حزبية ويسرقان محفظات يدوية... وقوى الأمن تعمّم صورتهما

أمن وقضاء
2025-03-12 | 12:26
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ينتحلان صفة أمنية أو حزبية ويسرقان محفظات يدوية... وقوى الأمن تعمّم صورتهما
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ينتحلان صفة أمنية أو حزبية ويسرقان محفظات يدوية... وقوى الأمن تعمّم صورتهما

توافرت معلومات لدى فصيلة عدلون في وحدة الدرك الإقليمي حول قيام شخصين يستقلان سيارة على الأوتوستراد بين مدينتي صيدا وصور، بعمليات سرقة بطريقة احتيالية، حيث ينتحلان صفة أمنية أو حزبية ويسرقان محفظات ضحاياهم اليدوية بما تحتويه من أوراق ثبوتية ومبالغ مالية.

وبنتيجة الاستقصاءات والتحريات التي قام بها عناصر الفصيلة، تم تحديد هويّتيهما، ويُدعيان:

- ح. ع. (مواليد عام 1981، لبناني)
- م. ا. (مواليد عام 1987، لبناني).

وبتاريخ 11-03-2025، تمكّنت إحدى دوريات الفصيلة، بالتنسيق مع دورية من مفرزة استقصاء الجنوب في وحدة الدرك الإقليمي، من توقيف (ح. ع.) تحت جسر الزهراني على متن سيّارة نوع "بي أم" لون فضّي جرى حجزها، بحسب ما أفادت المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي - شعبة العلاقات العامة في بلاغ.

وبالتحقيق معه، اعترف بما نُسب إليه، وبأنه كان ينفّذ عمليات السرقة في مناطق النبطية، والزهراني، وصيدا، وصور، بالتعاون مع (م. ا.) المتواري عن الأنظار.

وقد أجري المقتضى القانوني بحقّه، والعمل جار لتوقيف المتورّط الثاني.

لذلك، عمّمت المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي وبناءً على إشارة القضاء المختصّ: صورة الموقوف (ح. ع.)، طالبة ممّن وقع ضحية أعماله وتعرّف إليه، الاتصال بفصيلة عدلون على الرقم: 441064-07، تمهيدًا لاتّخاذ الإجراءات القانونيّة اللازمة.

كما عمّمت صورة المطلوب (م. أ.)، طالبة من الذين لديهم أي معلومات عنه أو عن مكان تواجده الاتصال بالفصيلة ذاتها، للإدلاء بما لديهم من معلومات، علماً بأن كل مواطن يساهم في إعطاء أي معلومة يبقى اسمه طي الكتمان وفقاً للقانون.
 

أخبار لبنان

أمن وقضاء

قوى الأمن

سرقة

محفظات يدوية

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