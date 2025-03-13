انطلاق الحملة الأمنية لحجز الدراجات النارية والتوك توك المخالفة في طرابلس

بدأت ليلا الحملة الامنية في طرابلس حيث قامت القوى الأمنية المكلفة بتنفيذ الخطة بإقامة الحواجز وتسيير الدوريات لقمع الدراجات النارية والتوك توك المخالفة، وقد حُجز عدد كبير من المركبات المخالفة.



تأتي هذه الخطوة ضمن الجهود المستمرة لحفظ أمن المدينة وتعزيز النظام العام، وذلك في إطار مكافحة ظواهر السلب، النشل، والإشكالات الأمنية التي تهدد استقرار المدينة وسلامة المواطنين.



تشدد القوى الأمنية على استمرار هذه الحملة واتخاذ الإجراءات القانونية بحق المخالفين، حفاظا على الأمن والاستقرار في المدينة.