المدير العام لأمن الدولة إدغار لاوندس: أعتذر عن عدم تقبّل التهاني نظراً للأوضاع الراهنة في لبنان

اعلنت المديرية العامة لأمن الدولة- قسم الإعلام والتوجيه البيان التالي:

أقرّ مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة في قصر بعبدا يوم الخميس، 13 آذار 2025، التعيينات الأمنية الجديدة، والتي عُيّن ضمنها العميد لاوندس مديراً عاماً لأمن الدولة ورُقّي إلى رتبة لواء.

إثر ذلك، يشكر اللواء إدغار لاوندس، المدير العام المعيّن لأمن الدولة، كلّ الأصدقاء والمحبّين، على محبّتهم الصادقة، ويتمنى تفهّمهم لاعتذاره عن عدم تقبّل التهاني بتعيينه في منصبه، نظراً للأوضاع الراهنة في لبنان.