عمليات دهم للجيش وتوقيف 8 أشخاص في بلدتَي عرسال وبريتال

دهمت وحدة من الجيش تؤازرها دورية من مديرية المخابرات منازل مطلوبين في بلدة عرسال - بعلبك، وأوقفت المواطنَين (خ.ح) و(ا.ح) لاتجارهما بالأسلحة الحربية، وضبطت كمية منها. كما أوقفت المواطنين: (ع.ف)، (م.ف)، (ع.ح)، (خ.ر)، (ب.ح) لتعاطيهم المخدرات.



كما دهمت وحدة أخرى منازل مطلوبين في بلدة بريتال - بعلبك، وأوقفت المواطن (م.ص)، وضبطت كمية من الأسلحة والذخائر الحربية، بحسب ما أفادت قيادة الجيش - مديرية التوجيه في بيان.



وقد سُلمت المضبوطات وبوشر التحقيق مع الموقوفين بإشراف القضاء المختص.