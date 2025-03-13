صدور مراسيم الترقية والتعيين لقادة الأجهزة الأمنية الجدد

وفي ما يلي أرقام المراسيم الصادرة وما تضمنته:

صدرت اليوم سلسلة مراسيم تتعلق بالتعيينات الأمنية التي أقرها مجلس الوزراء في جلسته التي عقدها قبل ظهر اليوم في قصر بعبدا.- المرسوم الرقم 58 القاضي بتعيين العميد الركن رودولف هيكل قائداً للجيش وترقيته الى رتبة عماد اعتباراً من 13/3/2025.- المرسوم الرقم 59 القاضي باعفاء اللواء المتقاعد طوني صليبا من مهام وظيفته كمدير عام لأمن الدولة ووضعه تحت تصرف رئيس مجلس الوزراء.- المرسوم الرقم 60 القاضي بنقل العميد الركن ادكار لاوندس من ملاك الجيش اللبناني الى المديرية العامة لأمن الدولة وتعيينه مديراً عاماً لأمن الدولة.- المرسوم الرقم 61 القاضي باعفاء المدير العام لقوى الأمن الداخلي اللواء عماد عثمان من مهام وظيفته ووضعه تحت تصرف وزير الداخلية والبلديات.- المرسوم الرقم 62 القاضي بتعيين العميد في ملاك المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي رائد أحمد عبد الله مديراً عاماً لقوى الأمن الداخلي.- المرسوم الرقم 63 القاضي بنقل العميد في ملاك المديرية العامة لأمن الدولة حسن شقير الى ملاك المديرية العامة للأمن العام وتعيينه مديراً عاماً للأمن العام.- المرسوم الرقم 64 القاضي بتعيين العميد رمزي الرامي مديراً عاماً للأمن العام بالوكالة لمدة سنة واحدة، وذلك في غياب المدير العام الأصيل باجازة قانونية أو بسبب تكليفه بمهمة رسمية أو حين شغور الوظيفة.- المرسوم الرقم 65 القاضي بنقل العميد في ملاك المديرية العامة للأمن العام مرشد الحاج سليمان الى ملاك المديرية العامة لأمن الدولة وتعيينه نائباً للمدير العام لأمن الدولة.- المرسوم الرقم 66 القاضي بادراج اسم العميد في قوى الأمن الداخلي رائد عبد الله وبصورة استثنائية، على جدول الترقية لرتبة لواء لعام 2025.- المرسوم الرقم 67 القاضي بترقية العميد في قوى الأمن الداخلي رائد عبد الله وبصورة استثنائية، المدرج اسمه على جدول الترقية بموجب المادة الأولى من المرسوم الرقم 66 تاريخ 13/3/2025، اعتباراً من تاريخ صدور هذا المرسوم.- المرسوم الرقم 68 القاضي بادراج اسم العميد ادكار لاوندس وبصورة استثنائية، على جدول الترقية لرتبة لواء.- المرسوم الرقم 69 القاضي بترقية العميد ادكار لاوندس في المديرية العامة لأمن الدولة لرتبة لواء.- المرسوم الرقم 70 القاضي بوضع اسم العميد الإداري حسن شقير وبصورة استثنائية، على جدول الترقية لرتبة لواء لعام 2025 اعتباراً من تاريخ صدور المرسوم.- المرسوم الرقم 71 القاضي بترقية العميد في ملاك المديرية العامة للأمن العام حسن شقير المدرج اسمه على جدول الترقية بموجب المرسوم الرقم 70 تاريخ 13/3/2025، الى رتبة لواء اعتباراً من تاريخ صدور هذا المرسوم.وقد حملت المراسيم تواقيع كل من: رئيس الجمهورية جوزاف عون، ورئيس مجلس الوزراء نواف سلام، ووزير المالية ياسين جابر، ووزير الدفاع ميشال منسى ووزير الداخلية أحمد الحجار.