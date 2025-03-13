الجيش: تمارين تدريبية في وطى الجوز

أعلنت قيادة الجيش - مديرية التوجيه في بيان، أن وحدات من الجيش ستقوم اعتبارًا من 14 / 3 /2025 ولغاية 31 / 3 /2025 ضمنا بإجراء تمارين تدريبية في منطقة وطى الجوز، تتخللها رمايات بالذخيرة الحية بواسطة الأسلحة الخفيفة والمتوسطة.