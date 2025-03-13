إسرائيل تعلن شنّ غارة على منشأة أسلحة لحزب الله

أعلن الجيش الإسرائيلي أن مقاتلاته شنّت غارة جوية على منشأة أسلحة لحزب الله في شرق لبنان.



وقال الجيش في بيان إنّ سلاح الجو "شنّ غارة على بنية تحتية في موقع يستخدمه حزب الله لتصنيع وتخزين أسلحة استراتيجية في منطقة البقاع".

