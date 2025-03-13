وفاة طفل بسبب عدم حصول رجل على نصف فروج

توفي طفل متأثرًا بجراحه أثر اصابته منذ 3 ايام بطلق ناري في رأسه.



وكان قد اطلق المدعو "م.ك" النار من مسدس حربي باتجاه محل لبيع الدجاج في محلة الزاهرية بطرابلس بسبب عدم حصوله على نصف فروج.