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وفاة طفل بسبب عدم حصول رجل على نصف فروج
أمن وقضاء
2025-03-13 | 15:27
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وفاة طفل بسبب عدم حصول رجل على نصف فروج
توفي طفل متأثرًا بجراحه أثر اصابته منذ 3 ايام بطلق ناري في رأسه.
وكان قد اطلق المدعو "م.ك" النار من مسدس حربي باتجاه محل لبيع الدجاج في محلة الزاهرية بطرابلس بسبب عدم حصوله على نصف فروج.
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