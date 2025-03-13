اللواء شقير يعتذر عن عدم تقبُّل التهاني بسبب الظروف التي تمر بها البلاد

تقدم اللواء حسن شقير بخالص الشكر والإمتنان من الذين عبروا عن محبتهم بمناسبة توليه مهامه على رأس المديرية العامة للأمن العام من خلال رفع شعارات وصور ولافتات، متمنيا عليهم أن يبادروا الى إزالتها من أماكنها.



واعتذر اللواء حسن شقير عن عدم تقبُّل التهاني بسبب الظروف والتحديات التي تمر بها البلاد.