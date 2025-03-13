الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة ثقافة السياحة في لبنان أخبار لبنان تقارير نشرة الاخبار أمن وقضاء فنّ اخبار البرامج حال الطقس منوعات صحة وتغذية اقتصاد خبر عاجل علوم وتكنولوجيا اسرار أخبار دولية موضة وجمال عالم الطبخ خبر كاذب صحف اليوم
Live
Live Live
Live
البث المباشر
بالفيديو
LBCI LB2
بالصوت
LBCI LB2
Schedule الجدول
Shows البرامج
English
تشاهدون الآن
عشرين عشرين 2020
إشترك
Live
close
الأخبار
LBCI البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
LBCI البرامج
مسلسلات
أفلام
وثائقيات
منوعات
كوميديا
برامج حوارية
نشرات الأخبار
رياضة
الأخبار العاجلة آخر الأخبار أبرز الأخبار الأكثر قراءة بالفيديو
من نحن اتصل بنا أعلن معنا وظائف ترددات القنوات
سياسة الخصوصية الشروط والأحكام
LBCI
LBCI

اللواء شقير يعتذر عن عدم تقبُّل التهاني بسبب الظروف التي تمر بها البلاد

أمن وقضاء
2025-03-13 | 15:48
مشاهدات عالية
شارك
LBCI
شارك
LBCI
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
اللواء شقير يعتذر عن عدم تقبُّل التهاني بسبب الظروف التي تمر بها البلاد
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
0min
اللواء شقير يعتذر عن عدم تقبُّل التهاني بسبب الظروف التي تمر بها البلاد

تقدم اللواء حسن شقير بخالص الشكر والإمتنان من الذين عبروا عن محبتهم بمناسبة توليه مهامه على رأس المديرية العامة للأمن العام من خلال رفع شعارات وصور ولافتات، متمنيا عليهم أن يبادروا الى إزالتها من أماكنها.

واعتذر اللواء حسن شقير عن عدم تقبُّل التهاني بسبب الظروف والتحديات التي تمر بها البلاد.
 

أخبار لبنان

أمن وقضاء

حسن شقير

الأمن العام

التهاني

LBCI التالي
انطلاق الحملة الأمنية لحجز الدراجات النارية والتوك توك المخالفة في طرابلس
ينتحلان صفة أمنية أو حزبية ويسرقان محفظات يدوية... وقوى الأمن تعمّم صورتهما
LBCI السابق

مقالات ذات صلة

d-none hideMe
LBCI
أمن وقضاء
10:23

المدير العام لأمن الدولة إدغار لاوندس: أعتذر عن عدم تقبّل التهاني نظراً للأوضاع الراهنة في لبنان

LBCI
أخبار دولية
2025-02-16

البابا فرنسيس يعتذر عن عدم حضور قداس في الفاتيكان بسبب مرضه

LBCI
آخر الأخبار
2025-02-26

أبو فاعور للوزراء: من الواضح أن هذه الحكومة تلتزم بوثيقة الوفاق الوطني التي لا تنص على الفدرالية ولا تقبل بها ونأمل أن تكون أعمالكم ملتزمة بهذه الوثيقة وليس بأي تفكير آخر

LBCI
صحف اليوم
2025-01-31

نائب مستقل لـ"اللواء": تشكيل الحكومة متأخر بسبب التعقيدات القائمة

اخترنا لكم
d-none hideMe
LBCI
أمن وقضاء
05:57

الجيش: توقيف 4 أشخاص في منطقتَي قبرشمون وبتاتر - عاليه لإطلاقهم النار

LBCI
أمن وقضاء
05:43

الأمن العام يعلن أرقام المرشحين لرتبة مأمور متمرن المقبولين في الإختبارات الطبية

LBCI
أمن وقضاء
15:27

وفاة طفل بسبب عدم حصول رجل على نصف فروج

LBCI
أمن وقضاء
15:20

إسرائيل تعلن شنّ غارة على منشأة أسلحة لحزب الله

إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
LBCI
أخبار دولية
06:28

الكرملين يدعو إلى "مواصلة الجهود الدبلوماسية" بشأن الملف النووي الإيراني

LBCI
أخبار دولية
06:13

الجيش الروسي يعلن استعادة بلدة قرب سودجا في كورسك

LBCI
أخبار دولية
2025-03-11

الكرملين يحذر الروس من الإنخداع بخطوات ترامب بشأن أوكرانيا

LBCI
أخبار دولية
06:16

الكرملين: ويتكوف سينقل رسالة لترامب من بوتين بشأن هدنة في أوكرانيا

بالفيديو
d-none hideMe
LBCI
تقارير نشرة الاخبار
14:57

رسالة من ترامب... طارت من أميركا الخميس الماضي وغطَت في إيران

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
14:53

إسرائيل لا تزال تماطل في الانسحاب من لبنان

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
14:50

حكومة نواف سلام في الاختبار الاوّليّ لها: التعيينات الأمنية والعسكرية

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
14:44

الأجهزة الأمنية تشهد تعيينات

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
14:39

نتائج لبنانية خارجية لافتة في الجودو والكونغ فو

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
14:36

الفوروم دو بيروت يضجّ بفعاليات ليالي زمان

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
14:24

التصعيد التجاري بين الصين وأميركا يهدد الإقتصاد العالمي

LBCI
أخبار لبنان
13:48

سلام: لا مشروع يعلو على استعادة الدولة لقرار الحرب والسلم وعلى الإصلاح

LBCI
مقدمة نشرة الاخبار
13:45

مقدمة النشرة المسائية 13-3-2025

الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
LBCI
أخبار لبنان
07:25

اليكم مقررات جلسة مجلس الوزراء

LBCI
أمن وقضاء
13:37

صدور مراسيم الترقية والتعيين لقادة الأجهزة الأمنية الجدد

LBCI
خبر عاجل
10:20

وليد جنبلاط: ما حصل في مدينة عاليه من تظاهرات عشوائية واطلاق نار يجعلني أقول إنه يبدو أن المسافة الفكرية بين كمال جنبلاط والمناصرين بعيدة جدا فحتى الآن جمهوره وأنصاره لم يفهموا الرسالة الإنسانية التي أرادها

LBCI
علوم وتكنولوجيا
08:26

ظاهرة فلكية مرتقبة ليل الخميس- الجمعة... القمر سيتحول الى كتلة حمراء وهذه التفاصيل

LBCI
آخر الأخبار
03:43

إليكم جدول أسعار المحروقات

LBCI
أخبار لبنان
14:14

نبذة عن نائب المدير العام لأمن الدولة

LBCI
أمن وقضاء
10:28

عمليات دهم للجيش وتوقيف 8 أشخاص في بلدتَي عرسال وبريتال

LBCI
خبر عاجل
10:38

نتنياهو: نحافظ على البقاء في 5 نقاط في لبنان ولابيد انهزم أمام حزب الله وسلم أراضي له وسياستنا الهجومية لا تقتصر على سوريا‬ بل تمتد إلى ‫لبنان أيضا

حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
We use
cookies
We use cookies to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More