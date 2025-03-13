اللواء شقير يعتذر عن عدم تقبُّل التهاني بسبب الظروف التي تمر بها البلاد

يتقدم اللواء حسن شقير بخالص الشكر والإمتنان من الذين عبروا عن محبتهم بمناسبة توليه مهامه على رأس المديرية العامة للامن العام من خلال رفع شعارات وصور ولافتات، ويتمنى عليهم أن يبادروا الى إزالتها من أماكنها.هذا ويعتذر عن عدم تقبُّل التهاني بسبب الظروف والتحديات التي تمر بها البلاد
— الأمن العام اللبناني (@DGSGLB) March 13, 2025
يتقدم اللواء حسن شقير بخالص الشكر والإمتنان من الذين عبروا عن محبتهم بمناسبة توليه مهامه على رأس المديرية العامة للامن العام من خلال رفع شعارات وصور ولافتات، ويتمنى عليهم أن يبادروا الى إزالتها من أماكنها.هذا ويعتذر عن عدم تقبُّل التهاني بسبب الظروف والتحديات التي تمر بها البلاد