الأمن العام يعلن أرقام المرشحين لرتبة مأمور متمرن المقبولين في الإختبارات الطبية

أعلنت المديرية العامة للأمن العام أرقام المرشحين لرتبة مأمور متمرن المقبولين في الإختبارات الطبية وذلك وفقاً للجدول المرفق، على أن يحدد لاحقاً مواعيد ومكان الإختبارات الخطية والمثول أمام اللجنة لهؤلاء المرشحين المقبولين.