الجيش: توقيف 4 أشخاص في منطقتَي قبرشمون وبتاتر - عاليه لإطلاقهم النار

دهمت وحدة من الجيش تؤازرها دورية من مديرية المخابرات منازل مطلوبين في منطقتَي قبرشمون وبتاتر - عاليه، وأوقفت المواطنين (ر.خ) و(ه.ح.) و(ت.غ.) والفلسطيني (ه.ف.) لإطلاقهم النار، وضبطت أسلحة وذخائر حربية بالإضافة إلى أعتدة عسكرية.



وسُلمت المضبوطات وبوشر التحقيق مع الموقوفين بإشراف القضاء المختص، بحسب ما أعلنت قيادة الجيش - مديرية التوجيه في بيان.