قائد الجيش في بكركي بعد تعيينه...

الأمن العام يعلن أرقام المرشحين لرتبة مأمور متمرن المقبولين في الإختبارات الطبية

الأمن العام يعلن أرقام المرشحين لرتبة مأمور متمرن المقبولين في الإختبارات الطبية

اللواء شقير يعتذر عن عدم تقبُّل التهاني بسبب الظروف التي تمر بها البلاد