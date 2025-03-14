الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة ثقافة السياحة في لبنان أخبار لبنان تقارير نشرة الاخبار أمن وقضاء فنّ اخبار البرامج حال الطقس منوعات صحة وتغذية اقتصاد خبر عاجل علوم وتكنولوجيا اسرار أخبار دولية موضة وجمال عالم الطبخ خبر كاذب صحف اليوم
Live
Live Live
Live
البث المباشر
بالفيديو
LBCI LB2
بالصوت
LBCI LB2
Schedule الجدول
Shows البرامج
English
تشاهدون الآن
كريستال
إشترك
Live
close
الأخبار
LBCI البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
LBCI البرامج
مسلسلات
أفلام
وثائقيات
منوعات
كوميديا
برامج حوارية
نشرات الأخبار
رياضة
الأخبار العاجلة آخر الأخبار أبرز الأخبار الأكثر قراءة بالفيديو
من نحن اتصل بنا أعلن معنا وظائف ترددات القنوات
سياسة الخصوصية الشروط والأحكام
LBCI
LBCI

الحجار خلال التسليم والتسلم في المديرية العامة لقوى الأمن: عاهدنا أنفسنا بناء دولة تلبي تطلّعات أبنائها

أمن وقضاء
2025-03-14 | 14:54
مشاهدات عالية
شارك
LBCI
شارك
LBCI
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
الحجار خلال التسليم والتسلم في المديرية العامة لقوى الأمن: عاهدنا أنفسنا بناء دولة تلبي تطلّعات أبنائها
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
9min
الحجار خلال التسليم والتسلم في المديرية العامة لقوى الأمن: عاهدنا أنفسنا بناء دولة تلبي تطلّعات أبنائها

أقيمت، بعد ظهر اليوم، في المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي - باحة ثكنة المقر العام - الأشرفية، مراسم التسليم والتسلم، بين المدير العام لقوى الأمن الداخلي اللواء عماد عثمان وخلفه اللواء رائد عبد الله، في حضور وزير الداخلية والبلديات العميد أحمد الحجار، قادة الوحدات في قوى الأمن الداخلي، قادة المناطق، رؤساء الشعب، وعدد من الضباط . 

استهلت المراسم مع وصول الوزير الحجار، حيث كان اللواء عثمان في استقباله، فقدمت له تحية السلاح، ثم أدى برفقة اللواء عثمان التحية لعلم قوى الأمن الداخلي، واستعرضا، معا، ثلة من سرية التشريفات على وقع موسيقى قوى الأمن الداخلي، لينتقلا بعدها إلى مكتب المدير العام حيث عقد لقاء وجيز بحضور اللواء رائد عبد الله.

ثم انتقل الجميع إلى باحة ثكنة المقر العام، لتبدأ مراسم التسليم والتسلم بتقدم الوزير الحجار واللواءين عثمان وعبد الله، على وقع موسيقى قوى الأمن، فأدوا التحية لعلم قوى الأمن الداخلي، ثم استعرضوا ثلة من سرية التشريفات، بعدها سلم اللواء عثمان علم قوى الأمن الداخلي إلى اللواء عبد الله.

ثم انتقل الحاضرون إلى قاعة الشرف حيث جرى احتفال بالمناسبة، بدأ بالنشيدين الوطني اللبناني وقوى الأمن الداخلي، وكانت كلمة لعريف الحفل رئيس شعبة العلاقات العامة بالوكالة المقدم أندريه الخوري. 

اللواء عثمان 

ثم تحدث اللواء عثمان فقال: "بعد أكثر من أربعين سنة أمضيتها بكل فخر بخدمة بلدي الحبيب لبنان من خلال مؤسسة قوى الأمن الداخلي التي شكلت عائلتي الكبيرة. عملت مع ضباط سلفوا ومعكم وفي مختلف الظروف لخدمة الوطن والمواطنين كافة ودون أي تمييز أو تفرقة. وفي تلك المسيرة الطويلة، لا سيما الأخيرة منها، ثماني سنوات وبضعة أيام أمضيتها على رأس هذه المؤسسة وهي مرحلة من حياتي أعتز وأرفع رأسي بها. تمكنت مع أبناء هذه المؤسسة الشرفاء من تحقيق نجاحات وإنجازات كثيرة وكبيرة، منها ما هو معلن ومنها ما بقي طي الكتمان، وهي التي أدت إلى ما نحن فيه من استقرار أمني داخلي".

اضاف: "سهرنا معا من أجل مكافحة الجريمة على أنواعها وحاربنا الإرهاب وترصدنا لشبكات التجسس ولعصابات المخدرات والإتجار بالبشر، وتفوقنا عليهم من خلال الأمن الاستباقي الذي أعطيناه بالغ أهميتنا، وبشكل مشهود له جنبنا البلد مخاطر عديدة كانت محدقة به. لم نتقاعس أو نتراجع يوما أو نتهرب من مسؤولياتنا، رغم كل الظروف التي أحاطت بنا في مؤسسة قوى الأمن الداخلي. خدمنا وطننا رغم التدني المجنون لقيمة رواتبنا إلى ما يقارب الصفر، في ظل انهيار اقتصادي فادح رافقه انتشار جائحة كورونا وأحداث متنقلة وحروب على مختلف حدودنا، ونزوح بشكل كبير من الخارج والداخل الى القرى والمدن والمناطق اللبنانية، وحرصنا على بقاء مؤسستنا -وهي الأعرق بين مؤسسات الدولة- أن تبقى واقفة شامخة تقوم بدورها الريادي كما اعتادت على مر السنين وذلك بفضل نخبة ضباطها الأكفاء وعناصرها الأبطال، وإنكارنا لذاتنا في سبيل أمن لبنان واللبنانيين كافة".

وتابع: "اليوم أطوي صفحة في كتاب حياتي لأعود وأهتم بعائلتي الصغيرة التي ابتعدت عنها كثيرا بسبب المسؤوليات التي توليتها، ولكنني سأبقى، وبكل جوارحي، بخدمة بلدي ومؤسساته وعلى رأسها مؤسسة قوى الأمن الداخلي بأي وقت ومن أي إمكانية تقدر لي. واليوم أسلم الأمانة للواء رائد عبد الله: هو الضابط المقدام الذي عمل بجهد وكد وصمت، من أي موقع كان فيه، وهو بالطبع على قدر عال من المسؤولية والروح الوطنية، وهو الجندي المجهول الذي لعب أدوارا كبيرة في توطيد الأمن بعيدا عن الأضواء، ولم أخطئ حين شاركته قراره بتحمل المسؤولية في شعبة المعلومات في زمن الاغتيالات، بعد اغتيال الشهيد وسام عيد حيث تسلم مركز الشهيد خلفا له".

واردف: "لم تسنح لي الفرصة في العلن بعد لشكر معالي الوزير، فاليوم مؤسسة قوى الأمن الداخلي ستكون حتما بأفضل أيامها بوجود أخي وصديقي ورفيق السلاح معالي الوزير أحمد الحجار في سدة وزارة الداخلية والبلديات. فمعالي الوزير هو ابن هذه المؤسسة وحريص عليها وعلى ضباطها وعناصرها وعلى تطويرها، وهو يعرف مشاكلها وإمكاناتها، وأنا على يقين أنه سيكون درعا حصينا لها. يشرفني أن أضع مؤسسة قوى الأمن الداخلي بعديدها وعتادها أمانة بين يدي معالي الوزير أحمد الحجار واللواء رائد عبد الله اللذان هما أهلا لها، آملا أن تساعدهما الظروف في تحقيق حياة اجتماعية أفضل لضباط وعناصر المؤسسة في الخدمة الفعلية والمتقاعدين منهم وعائلاتهم، خصوصا تعويض نهاية الخدمة لمن فيهم الذين أحيلوا إلى التقاعد خلال السنوات الخمس الأخيرة، لا سيما أننا، خلال الفترة الأخيرة، عملنا جاهدين لجهة إعادة تحسين الرواتب والطبابة والاستشفاء والمساعدات المدرسية ومختلف التعويضات".

وختم: "أخيرا أتوجه بالشكر الى كل ضابط وعنصر في قوى الأمن الداخلي على عطاءاته وتضحياته وأحثكم جميعا على المضي بهذه الروحية العالية... أتمنى من كل قلبي النجاح والتوفيق لمعالي الوزير أحمد الحجار وللواء رائد عبد الله، كل في مسؤولياته. عشتم، عاشت قوى الأمن الداخلي، عاش لبنان".

اللواء عبد الله 

ثم تحدث اللواء عبدالله فقال: "أقف اليوم أمامكم، وقد شرفت بتولي مسؤولية المدير العام لقوى الأمن الداخلي، مدركا عظم هذه المسؤولية، وأهمية الموقع الذي سأتبوأه في خدمة الوطن والمواطن. لقد أقسمت في هذه اللحظة أن أكون وفيا لقسم الشرف والتضحية والإخلاص، وأن أحمل أمانة الأمن والاستقرار على كتفي، مجسدا روح التفاني التي عهدتموها في المؤسسات الأمنية والعسكرية اللبنانية، حيث العدل هو الحكم، والقانون هو المرجع، وكرامة الإنسان هي الأساس. إنني أعي تمام الوعي عمق معاناة الشعب اللبناني الذي عانى بسبب انهيار القطاعات الأساسية، وهجرة الطاقات والكفاءات؛ بحيث انعدمت الثقة بين المواطن والدولة. أما الآن، وقد تهيأت لنا فرصة البدء بمرحلة جديدة، وبعهد جديد، وهو عهد فخامة الرئيس جوزاف عون وحكومة جديدة هي حكومة دولة الرئيس القاضي نواف سلام، فلا عودة إلى الوراء، إنه عهد الإصلاح ولا مجال لإضاعة المزيد من الوقت والفرص. إنه عهد العمل الدؤوب، والشفافية، ومكافحة الفساد".

اضاف: "إن ثقتنا بالوطن وبقدرة شعبه على النهوض راسخة، وستبقى توجيهاتنا في قوى الأمن الداخلي قائمة على الانفتاح على المواطنين، وعلى إيجاد جسور التواصل التي تجعلنا شريكا لهم لا خصما، فيبقى الأمن مسؤولية مشتركة بيننا جميعا. يواجه لبنان اليوم، تحديات كبيرة. ففي العام 2019، شهد اللبنانيون أكبر انهيار اقتصادي، تأثرت به مؤسسات الدولة، واندلعت ثورة 17 تشرين الشعبية. وفي العام 2020 انفجار مرفأ بيروت. وفي العام 2024، تعرض لبنان للعدوان الإسرائيلي. وفي كل هذه الأزمات كانت عناصر قوى الأمن الداخلي على الأرض وبين الناس لمساعدتهم.

لكن الأزمات، أرخت بثقلها على هذه المؤسسة، واستنزف آخر ما تبقى من مقدرة العناصر على التحمل، وعاش العناصر على اختلاف رتبهم في كابوس الفقر. سأعمل جاهدا بكل ما يتوجب لاستعادة حق العناصر الذين عاشوا الأمرين، في حياة كريمة تؤهلهم مجددا لإتمام واجباتهم. سأعمل جاهدا على إعادة ثقة المواطنين بالمؤسسة وأن أعيد ثقة العناصر بمؤسستهم. هذه المرحلة تتطلب منا العمل بمسؤولية لإعادة بناء الوطن، بعيدا عن الكيديات والمصالح السياسية".

واردف: "لقد كانت قوى الأمن الداخلي منذ تأسيسها العام 1861 صمام الأمان في لبنان، واستمرت في تأدية دورها الوطني، وعاندت كل الأوضاع المتردية. أقول اليوم إن القانون هو المرجع الوحيد لهذه المؤسسة، ولن ترضخ المؤسسة لأي ضغوط سياسية.

سأعمل جاهدا على مكافحة الفساد، والملاحقة ستشمل الجميع. لا غطاء أو حصانة لأحد. سأعمل جاهدا على مكافحة المخدرات والإرهاب والجريمة، بالتعاون مع كافة الأجهزة الأمنية اللبنانية، وفي الأخص قيادة الجيش اللبناني. سأعمل جاهدا على تعزيز التعاون مع شركائنا العرب والدوليين من أجل مساعدتنا في مواجهة كل التحديات".

وتوجه الى عناصر قوى الأمن الداخلي وقال: "كنت دائما إلى جانبكم، أنا واحد منكم، وجميعنا أولاد هذه المؤسسة. أعدكم بأن أكون المستمع الأول لكل مشاكلكم، وأن نتعاون سويا على حلها ومعالجتها، وسنتعاون لبناء مؤسسة قوية أساسها العدل والنظام. عشتم، وعاشت مؤسسة قوى الامن الداخلي وعاش لبنان".

الحجار

وألقى الحجار كلمة قال فيه: "إن قوى الأمن الداخلي، هذه المؤسسة الوطنية العريقة الضاربة جذورها في تاريخ لبنان، أنبتت رجالا وهامات وكفاءات كانت لها اليد الطولى في الحفاظ على أمن لبنان واستقراره، فها نحن اليوم ننقل راية قيادتها من اللواء عماد عثمان إلى اللواء رائد عبد الله في مشهدية تجسد استمرارية نهج القيادة الحكيمة التي تستطيع برجاحة عقلها ورحابة صدرها وبعد نظرها أن ترتقي أعلى وأعلى بمؤسسة قوى الأمن الداخلي لوضعها في مصاف المؤسسات الشرطية الرائدة في العالم أجمع".

وأشار إلى أن "الأمن ليس وليد صدفة أو عمل فردي شخصاني، إنما هو سلسلة مترابطة متراصة من المثابرة والجهد والعمل الجماعي الدؤوب الذي يثمر خدمة أمنية متميزة، وثقة تراكمية مستحقة، وشراكة نشطة مستدامة مع المجتمع والمواطنين، فليس بغريب أن يكون شعار قوى الأمن الداخلي خدمة، ثقة، وشراكة".

وقال: "دأبنا ودأبكم سيكون دائما وأبدا السير بمؤسسة قوى الأمن الداخلي في ركب الحضارة والتقدم لما فيه خير وأمان وطننا العزيز وسلامة أبنائه، جميع أبنائه من دون تفرقة أو تمييز".

وأثنى على "الجهود الجبارة التي بذلها اللواء عماد عثمان في خضم أزمة قل نظيرها مر بها لبنان خلال السنوات المنصرمة، فاستطاع أن يعبر بمؤسسة قوى الأمن الداخلي إلى مرحلة أصبحت فيها أكثر مرونة وقدرة على تخطي المحن والملمات مهما اشتدت وثقل وزرها. ولأن الحكم استمرارية والمسؤولية التزام، سنكون أيها اللواء عبد الله إلى جانبكم، استمرارية للالتزام الذي عاهدنا أنفسنا عليه لبناء دولة المؤسسات وحكم القانون، دولة تلبي تطلعات أبنائها وأملهم بغد مشرق مزدهر لا تسوده سوى سيادة القانون وصون العدالة وحفظ الكرامة الإنسانية".
 

أخبار لبنان

أمن وقضاء

التسليم

والتسلم

المديرية

العامة

الأمن:

عاهدنا

أنفسنا

تطلّعات

أبنائها

LBCI التالي
الأمن العام يعلن أرقام المرشحين لرتبة مأمور متمرن المقبولين في الإختبارات الطبية
اللواء شقير يعتذر عن عدم تقبُّل التهاني بسبب الظروف التي تمر بها البلاد
LBCI السابق

مقالات ذات صلة

d-none hideMe
LBCI
أخبار لبنان
13:04

تسلّم وتسليم في قيادة المديريّة العامّة لأمن الدولة

LBCI
آخر الأخبار
2025-01-19

المديرية العامّة لقوى الأمن الداخلي تنعى اللواء المتقاعد عثمان عثمان المدير العامّ لقوى الأمن الداخلي سابقًا

LBCI
آخر الأخبار
2025-02-13

وزير الدفاع خلال التسليم والتسلم: سنبذل جهدنا للحفاظ على الانجازات وتعزيزها

LBCI
أخبار لبنان
2025-02-11

تسليم وتسلم في الداخلية..مولوي: التمسك بشرعيتنا عنصر اساسي والحجار: سنسير لانجاز الاستحقاقات الدستورية دون كلل

اخترنا لكم
d-none hideMe
LBCI
أمن وقضاء
14:18

قائد الجيش في بكركي بعد تعيينه...

LBCI
أمن وقضاء
10:17

البيطار استجوب مقلد وتركه بسند إقامة

LBCI
أمن وقضاء
05:57

الجيش: توقيف 4 أشخاص في منطقتَي قبرشمون وبتاتر - عاليه لإطلاقهم النار

LBCI
أمن وقضاء
05:43

الأمن العام يعلن أرقام المرشحين لرتبة مأمور متمرن المقبولين في الإختبارات الطبية

إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
LBCI
أخبار دولية
15:52

تركيا تعتقل خمسة أشخاص للاشتباه بتجسسهم لصالح إيران

LBCI
أخبار دولية
16:24

استشهاد شاب فلسطيني بنيران إسرائيلية بشمال الضفة الغربية

LBCI
آخر الأخبار
09:54

التحكم المروري: قتيل نتيجة تصادم بين مركبة ودراجة نارية على اوتوستراد الناعمة باتجاه الدامور وحركة المرور كثيفة في المحلة

LBCI
أخبار دولية
11:28

وزير خارجية سوريا يعلن استعداد بلاده "لتعزيز التعاون" مع العراق لمحاربة تنظيم الدولة الإسلامية

بالفيديو
d-none hideMe
LBCI
تقارير نشرة الاخبار
14:49

ما بعد حرب لبنان... الصحة النفسية في عالم يحكمه الـAI

LBCI
أخبار دولية
14:35

المقترح الأميركي بشأن هدنة بين روسيا واوكرانيا أصبح في عهدة موسكو .. وترقب للموقف الروسي

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
14:32

سلاح حزب الله على طاولة مجلس الوزراء

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
14:27

أجواء رمضانية مميّزة وجوائز عديدة بانتظاركم يوميًا في الـForum De Beyrouth

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
14:23

القروض المصرفية تعود وهذه هي الشروط

LBCI
أخبار دولية
14:16

أطفال هذا الرجل الفلسطينيّ ما زالوا تحت الأنقاض في غزة... لهذا السبب

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
14:12

تلافي تداعيات النزوح شمالا محور اجتماع موسع في دارة ميقاتي

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
14:11

فصول جديدة من النزوح السوري تشهدها مناطق شمالية

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
14:07

زيارة تاريخية لوفد درزي سوري إلى اسرائيل

الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
LBCI
آخر الأخبار
03:43

إليكم جدول أسعار المحروقات

LBCI
أمن وقضاء
10:17

البيطار استجوب مقلد وتركه بسند إقامة

LBCI
اقتصاد
06:46

لأول مرة... الذهب يتجاوز الـ3000 دولار

LBCI
أمن وقضاء
05:57

الجيش: توقيف 4 أشخاص في منطقتَي قبرشمون وبتاتر - عاليه لإطلاقهم النار

LBCI
أخبار لبنان
11:16

اللبنانية الأولى التقت الجالية في نيويورك: نريد أن تحققوا انجازاتكم في لبنان

LBCI
أخبار لبنان
07:13

سلام: سنسعى الى تعزيز شبكات الأمان الإجتماعي

LBCI
آخر الأخبار
00:38

أسرار الصحف المحلية ١٤-٣-٢٠٢٥

LBCI
حال الطقس
03:34

طقس دافئ جدًا مع ارتفاع كبير بدرجات الحرارة

حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
We use
cookies
We use cookies to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More