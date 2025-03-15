إستمرار الحملة الأمنية في طرابلس... ضبط دراجات مخالفة وإزالة التظليل غير القانوني

واصلت مختلف الأجهزة الأمنية حملتها المشتركة في طرابلس، لليوم الثالث على التوالي، حيث أسفرت الإجراءات عن حجز عدد إضافي من الدراجات النارية المخالفة، إلى جانب إزالة التظليل غير القانوني عن زجاج السيارات ("الفيميه")، تطبيقًا للقوانين المرعية الإجراء.



وشملت الإجراءات تفتيشًا دقيقًا لضبط الأسلحة غير المرخصة، ما أدى إلى توقيف شخص بحوزته سلاح غير قانوني، وتم اتخاذ الإجراءات المناسبة بحقه.



واكدت الأجهزة الأمنية استمرارها في هذه الحملة بحزم، بهدف تعزيز الأمن والاستقرار في الشمال وخصوصًا مدينة طرابلس، ومنع أي تجاوزات تهدد سلامة المواطنين.