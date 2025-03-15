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الجيش: عمليات دهم وتوقيف 6 مواطنين في مناطق مختلفة

أمن وقضاء
2025-03-15 | 09:52
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الجيش: عمليات دهم وتوقيف 6 مواطنين في مناطق مختلفة
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الجيش: عمليات دهم وتوقيف 6 مواطنين في مناطق مختلفة

أوقفت وحدات من الجيش عند حاجزَي شدرا والرويمة – عكار المواطنين، (خ.م.)، (ع.م.)، (ه.ج.)، (ا.ج.)، (س.ج.)، لإقدامهم على نقل ذخائر حربية.

كما دهمت وحدات أخرى تؤازر كلًّا منها دورية من مديرية المخابرات منازل مطلوبين في بلدة عين بورضاي وحي الشراونة – بعلبك، وجرد فيسان – الهرمل، وأوقفت المواطن (م.ع.) لحيازته أسلحة وذخائر حربية، وضبطت كمية منها بالإضافة إلى كمية من المخدرات.

وسُلمت المضبوطات وبوشر التحقيق مع الموقوفين بإشراف القضاء المختص.

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