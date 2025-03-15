قوى الأمن توقف مطلوبًا في الحدث

أثناء قيام عناصر فصيلة الحدث في وحدة الدرك الإقليمي بمهمة حاجز أمنيّ يرأسه آمر الفصيلة، عند مستديرة الكفاءات، اشتبهوا بشخصين على متن دراجتين آليتين يجران دراجة ثالثة.



ولدى محاولة العناصر توقيفهما، لاذا بالفرار، فتمت مطاردتهما، وبوصولهما إلى محيط مركز المعاينة الميكانيكية – الجاموس، عمدا إلى إطلاق النار باتجاه العناصر الذين ردوا بالمثل، ولم يصب أحد بأذى، وفق ما أكدت المديرية العامة لقوى الأمن الداخليّ ـ شعبة العلاقات العامة.



وتم توقيف أحدهما، ويدعى: ب. ق. (من مواليد العام 1995 – لبنانيّ)، كما تم ضبط دراجتين نوع N MAX فيما لا يزال البحث جاريا لتوقيف الشخص الثاني.



والتحقيق جار بإشراف القضاء المختص.