في طرابلس... حواجز ومداهمات وتوقيف مطلوبين ومشتبه بهم

نفّذت دوريّات شعبة المعلومات بين تواريخ 9 و12-3-2025 ضمنًا، حواجز ومداهمات في أماكن وجود المطلوبين والمشبوهين أمنيًّا في ضمن مدينة طرابلس، وذلك بجرائم: حيازة أسلحة حربية، وترويج مخدّرات، وسرقة، وسلب ونشل، بحيث أوقفت بنتيجتها 37 شخصًا، توزّعوا بين جنسيّات عدة على الشكل الآتي:



-من الجنسية اللبنانية (24 شخصًا)

-من الجنسية السورية (11 شخصًا)

-من الجنسية الفلسطينية (شخص واحد)

-من الجنسية اليمنية (شخص واحد)



وأجري المقتضى القانوني بحقهم، وأودعوا مع المضبوطات المراجع المُختصّة بناء على إشارة القضاء.



