تدابير سير على الطرقات المؤدّية إلى المختارة الأحد

بمناسبة الذكرى الثامنة والأربعين لاستشهاد المعلّم كمال جنبلاط، سيقوم الحزب التقدّمي الاشتراكي بإحياء الذكرى أمام قصر المختارة، ومن المتوقّع حضور عدد كبير من المشاركين.



لذلك سيتمّ قطع الطرقات المؤدّية إلى بلدة المختارة، وهي:



_طريق جديدة – مفرق مزرعة الشوف – المختارة.

_ساحة بطمة الشوف – المختارة.

_مفرق بلدة خريبة الشوف – المختارة.

وذلك اعتبارًا من الساعة 5.00 من صباح 16-3-2025 إلى حين انتهاء المناسبة.



لذا، يُرجى من المواطنين أخذ العلم والتّقيّد بتوجيهات عناصر قوى الأمن الدّاخلي وإرشاداتهم وبلافتات السّير التّوجيهيّة، تسهيلاً لحركة المرور ومنعًا للازدحام.