إستشهاد مواطن وجرح آخر في غارة على سيارة في بلدة ياطر

أدت الغارة الإسرائيلية من مسيرة بعيد منتصف الليلة الماضية الى سقوط شهيد وجرح اخر، بعدما استهدفت سيارتهما بغارة على طريق بلدة ياطر، بحسب الوكالة الوطنية للإعلام.



وفي التفاصيل ، فقد نفذت طائرة مسيرة قرابة الثانية من بعد منتصف الليل غارة بصاروخ موجه مستهدفة سيارة رباعية الدفع من نوع X5 على طريق بلدة ياطر في قضاء بنت جبيل، ما ادى الى استشهاد سائق السيارة وجرح الشخص الذي كان يرافقه.