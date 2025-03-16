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حزب الله يندد بالضربات الأميركية على اليمن ويؤكد تضامنه

أمن وقضاء
2025-03-16 | 06:40
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حزب الله يندد بالضربات الأميركية على اليمن ويؤكد تضامنه
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حزب الله يندد بالضربات الأميركية على اليمن ويؤكد تضامنه

دان حزب الله العدوان الأميركي – البريطاني على اليمن الذي استهدف أحياءً سكنية في ‏العاصمة صنعاء وعدد من المحافظات، وأدى إلى سقوط شهداء وجرحى من المدنيين الأبرياء.

وقال حزب الله في بيان: "يأتي ‏هذا العدوان في محاولة يائسة لثني هذا الشعب الأبي عن مواصلة مساندته البطولية للشعب الفلسطيني، ‏واستمرار ضغطه لرفع الحصار الجائر عن غزة لإدخال المساعدات الإنسانية والإغاثية.‏"

ورأى أن "استهداف المدنيين والمنشآت الحيوية في اليمن يكشف مجددًا عن الوجه الحقيقي والقبيح للإدارة ‏الأميركية التي تمارس الإرهاب والبلطجة بحق الشعوب المناهضة لسياستها الاستكبارية في المنطقة ‏والعالم. ويعد هذا العدوان الهمجي جريمة حرب وانتهاكًا صارخًا للقوانين والأعراف الدولية، ويتلاقى ‏مع ما تتعرض له غزة ولبنان وسوريا والمنطقة من عدوان إسرائيلي بغطاء أميركي.‏"

وشدد على أن "الشعب اليمني المقاوم الذي سطر بدماء شهدائه ملاحم بطولية في دعم القضية الفلسطينية ‏ومساندة غزة المحاصرة وبمواقف قيادته الحكيمة والشجاعة لن يتراجع أمام هذا العدوان الجبان، بل ‏سيواصل دوره المشرف في الدفاع عن قضايا الأمة، ولن يزيده ذلك إلا إصرارًا وثباتًا رغم استمرار ‏الحصار الظالم عليه."‏

وأكد "تضامننا الكامل مع اليمن العزيز الشجاع قيادةً وشعبًا،" داعيًا "جميع ‏شعوب العالم الحرة، وكل قوى المقاومة في منطقتنا والعالم، إلى التكاتف والوقوف صفًا واحدًا في ‏مواجهة المشروع الأميركي – الصهيوني الذي يستهدف دول وشعوب أمتنا."

ودعا كذلك إلى "رفع الصوت ‏عاليًا أمام الصمت العربي والدولي، وعجز المؤسسات الدولية المستسلمة للإدارة الأميركية الجائرة."‏

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