حزب الله يندد بالضربات الأميركية على اليمن ويؤكد تضامنه

دان حزب الله العدوان الأميركي – البريطاني على اليمن الذي استهدف أحياءً سكنية في ‏العاصمة صنعاء وعدد من المحافظات، وأدى إلى سقوط شهداء وجرحى من المدنيين الأبرياء.



وقال حزب الله في بيان: "يأتي ‏هذا العدوان في محاولة يائسة لثني هذا الشعب الأبي عن مواصلة مساندته البطولية للشعب الفلسطيني، ‏واستمرار ضغطه لرفع الحصار الجائر عن غزة لإدخال المساعدات الإنسانية والإغاثية.‏"



ورأى أن "استهداف المدنيين والمنشآت الحيوية في اليمن يكشف مجددًا عن الوجه الحقيقي والقبيح للإدارة ‏الأميركية التي تمارس الإرهاب والبلطجة بحق الشعوب المناهضة لسياستها الاستكبارية في المنطقة ‏والعالم. ويعد هذا العدوان الهمجي جريمة حرب وانتهاكًا صارخًا للقوانين والأعراف الدولية، ويتلاقى ‏مع ما تتعرض له غزة ولبنان وسوريا والمنطقة من عدوان إسرائيلي بغطاء أميركي.‏"



وشدد على أن "الشعب اليمني المقاوم الذي سطر بدماء شهدائه ملاحم بطولية في دعم القضية الفلسطينية ‏ومساندة غزة المحاصرة وبمواقف قيادته الحكيمة والشجاعة لن يتراجع أمام هذا العدوان الجبان، بل ‏سيواصل دوره المشرف في الدفاع عن قضايا الأمة، ولن يزيده ذلك إلا إصرارًا وثباتًا رغم استمرار ‏الحصار الظالم عليه."‏



وأكد "تضامننا الكامل مع اليمن العزيز الشجاع قيادةً وشعبًا،" داعيًا "جميع ‏شعوب العالم الحرة، وكل قوى المقاومة في منطقتنا والعالم، إلى التكاتف والوقوف صفًا واحدًا في ‏مواجهة المشروع الأميركي – الصهيوني الذي يستهدف دول وشعوب أمتنا."



ودعا كذلك إلى "رفع الصوت ‏عاليًا أمام الصمت العربي والدولي، وعجز المؤسسات الدولية المستسلمة للإدارة الأميركية الجائرة."‏

