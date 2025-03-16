الجيش: إجراء تمارين تدريبية في مناطق مختلفة

أعلنت قيادة الجيش أن "وحدة من الجيش ستقوم اعتبارًا من 17/3/2025 ولغاية 16/4/2025 ضمنًا بإجراء تمارين تدريبية نهارية وليلية في: رأسمسقا، مبنى الهيكلية، منطقة الكورة، مبنى البحصاص وحقل تدريب مزرعة حنوش - حامات، تتخللها رمايات بالذخيرة الخلبية والحية بواسطة الأسلحة الخفيفة والمتوسطة والثقيلة."



لذا دعت قيادة الجيش "المواطنين وأصحاب مراكب الصيد والنزهة إلى عدم الاقتراب من بقعة التمارين في الزمان والمكان."