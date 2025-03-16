إنفجار كربير داخل مخمر موز في صيدا ووقوع إصابات

انفجر كربير داخل مخمر الموز في حسبة صيدا، ما أدى الى وقوع اصابات.



وعملت فرق الانقاذ لنقلهم الى مستشفيات المنطقة.