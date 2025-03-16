شعبة المعلومات توقف بالجرم المشهود شخصين يروّجان المخدّرات ويقومان بتسهيل أعمال الدعارة

"في إطار المتابعة المستمرّة التي تقوم بها قوى الأمن الداخلي لمكافحة الجرائم في مختلف المناطق اللبنانية. توافرت معلومات حول نشاط مجهولَين بعمليّات ترويج المخدّرات في منطقة الضاحية الجنوبية، وتسهيل أعمال الدعارة وممارستها في محلّة طريق المطار ومحيطها.



وباشرت القطعات المختصّة في شعبة المعلومات إجراءاتها الميدانية والاستعلامية، وبنتيجة الاستقصاءات والتحرّيات تمكّنت إحدى دوريّات الشعبة من توقيفهما بالجرم المشهود في محلّة طريق المطار، في أثناء ترويجهما المخدّرات، ويدعيان:



ن. ح. (مواليد عام 2000، سوريّة)



ع. ج. (مواليد عام 2002، سوري)



بالتحقيق معهما، اعترفا بما نُسب إليهما لجهة قيامهما بترويج المخدّرات، وقد تبيّن أنّ المدعوّة ن. ح. مرتبطة بشبكة دعارة.



وأجري المقتضى القانوني بحقّهما، وأودعا مع المضبوطات المراجع المُختصّة، بناء على إشارة القضاء".